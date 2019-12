Alessandro Borghese | “Ho scoperto di avere un figlio | non l’ho mai visto mi piacerebbe

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È uno degli chef più noti della televisione italiana, volto di diversi format televisivi che ormai sono entrati nell’immaginario comune, eppure sul conto disono davvero poche le notizie inerenti alla sua vita privata che sono venute allo, se non per sua stessa ammissione. Ed ecco che, in un’intervista rilasciata al quotidiano LaRepubblica, il volto di “4 Ristoranti” si racconta svelando alcuni aneddoti del suo passato di cui nessuno era a conoscenza. La scoperta diunLo chef,di Barbara Bouchet, attualmente è sposato e ha già due figlie. Ma prima di trovare la sua anima gemella è stato quello che, senza fatica, si può definire uno scapolo d’oro. Dedito sì al lavoro, ma anche al divertimento come lui stesso racconta. Qualche anno fa, quindi,è diventato padre, a sua insaputa, una ...

