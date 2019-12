Selvaggia Roma Instagram | curve strizzate nel micro bikini | «Meravigliosa!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La bellissima influencersi è fatta conoscere al grande pubblico prima come corteggiatrice del programma Uomini e Donne e poi come concorrente del reality Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti intrapreso durante il reality pose fine alla sua storia d’amore con il personal trainer Francesco Chiofalo, oggi attuale compagno di Antonella Fiordelisi. Attualmente suè seguita da oltre 950 mila followers. Poche ore fa ha postato una sua nuova foto inche ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Il suo fisico perfetto ha tutte leal punto giusto. Uno spettacolo per gli occhi dei suoi ammiratori che hanno riempito il post di complimenti. Leggi anche –>, si addormenta nuda: «Sei favolosa!»: inè fenomenale Nonostante il freddo degli ultimi giorni,su ...

Aquilon41053709 : #Comune di #Roma non è operazione sosta selvaggia ma facciamoci la quindicesima. Se vogliono agevolare il traffico… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - xo_katia_xo : RT @trash_italiano: Selvaggia Roma prende gli integratori per risvegliare il metabolismo perché “ha la pancia come i bambini africani”. htt… -