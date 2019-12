‘Ndrangheta | “assunti in ospedale componenti della cosca grazie a consigliere regionale”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La ‘ndrangheta era riuscita a “infiltrare” anche l‘Jazzolino di Vibo Valentia. Dagli atti dell’inchiestaDda di Catanzaro – che ha portato a 330 arresti – emerge che la ‘ndrina Lo Bianco è riuscita nel corso del tempo a far assumere alcuni esponentie a esercitare un controllo. Secondo il racconto di un collaboratore di giustizia le assunzioni sarebbero arrivate “alle raccomandazioni delregionale Nazzareno Salerno” di Forza Italia già indagato nel procedimento Robin Flood. Per gli inquirenti il politico avrebbe ottenuto appoggio elettorale e in cambio laavrebbe piazzato almeno suoi quattro uomini. Secondo il racconto uno degli assunti, sofferente di attacchi di panico, avrebbe avuto le mansioni di ascensorista, e gli altri perlopiù non si sarebbero mai presentati al lavoro. ...

