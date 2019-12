Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unsloveno di 47ha perso la vita questa mattina in unsci in Val. Sulla pista Sonne a Plan de Corones l'uomo si è scontrato con un giovane tedesco....

NewsMondo1 : Plan de Corones, incidente sugli sci: morto 47enne - IzzoEdo : RT @LaStampa: Un turista sloveno di 47 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sugli sci in Val Pusteria. - infoitinterno : Incidente sugli sci in val Pusteria: turista muore a 47 anni dopo lo scontro con un giovane -