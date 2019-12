Grande Fratello Vip 2020 | i concorrenti | ufficiali Antonella Elia e Michele Cucuzza

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Vipa gennaio la quarta edizione del programma di Canale 5 Alfonso Signorini conduttore con Pupo e Wanda Nara Fervono i preparativi per la quarta edizione delVIP che vedrà Alfonso Signorini fare il salto da opinionista a conduttore del reality. Il giornalista, esperto di Vip e gossip sicuramente sta allestendo la squadra dipiù adatta per il pubblico di Canale 5 e per i suoi affezionati lettori. Opinionisti delle puntate saranno Pupo e Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi. La casa di Cinecittà più spiata di Italia riaprirà i battenti per accogliere un nuovo gruppo di VIP pronti a raccontarsi anche in questa quarta edizione, tra aneddoti, ricordi e perchè no anche qualche storia romantica magari da far nascere nell’isolamento forzato in cui si trovano i. Idel GF VIPMan mano che saranno ...

trash_italiano : GF Vip 4 cast, anticipazioni di Signorini a La Repubblica delle donne - lin81301 : RT @ItaliaOggi: Stop “grande fratello” del fisco sui piccoli imprenditori - Una_Gioia_Mai : Buongiorno a tutti ma soprattutto ad Alfonso Signorini che sta formando un cast pazzesco per il Grande Fratello Vip #GFVIP -