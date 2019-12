Donna strangolata a Ravenna dopo una lite | marito sotto interrogatorio

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019): l’omicidio si sarebbe verificato al termine di unafamiliare. Portato in caserma eposto aildella vittima. Ancora incerti i dettagli del delitto.I carabinieri stanno eseguendo le dovute indagini per far luce sull’omicidio verificatosi a Glorie di Bagnacavallo () nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2019. Intanto ilposto acon il pm di turno, Lucrezia Ciriello. Stando a quanto emerso finora, la coppia ha due figlie. Entrambe sarebbero state affidate ai nonni e ai servizi sociali.torna a macchiarsi di sangue. Risale a settembre 2016 l’omicidio di Giulia Ballestri. La 39enne, anche lei moglie e madre di due figli, è stata uccisa daldermatologo Matteo Cagnoni. L’uomo ha prima picchiato con un bastone la sua ...

