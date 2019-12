De Laurentiis sblocca lo stipendio?

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Arrivano i primi segnali di distensione nei rapporti tra Dee i calciatori del Napoli. La crisi di risultati, il cambio di allenatore e la prossimità del periodo natalizio hanno indotto il patron azzurro a fare un passo indietro. Bisogna porre un termine alla questione sorta dopo l’ammutinamento. Secondo Il Mattino, infatti, il presidente dovrebbere a breve gli stipendi che a novembre non erano stati corrisposti ai giocatori, con i quali non si è intravista certo tensione nella tradizionale cena di auguri natalizia. Non è escluso che Deavesse preso questa decisione già da tempo, per utilizzare il bastone e la carota. Una mano tesa anche verso il nuovo allenatore, dunque. Gattuso potrà lavorare con una schiera di uomini molto più tranquilli sia a Castelvolturno sia al San Paolo. Chissà che questa sorta di grazia non abbia effetti immediati per alcuni ...

