ZeroZeroZero arriva su Sky il 14 febbraio 2020: il primo trailer (Video) (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sarà un San Valentino a tinte crime, quello che Sky proporrà per il 2020. E' infatti previsto per il 14 febbraio il debutto di ZeroZeroZero, la nuova attesa serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano e che cercherà di bissare il successo di Gomorra-La serie.All'annuncio della data di debutto è seguita anche la diffusione del primo trailer: possiamo così finalmente vedere le prime immagini di un progetto dalla lunga gestazione, di cui si è iniziato a parlare cinque anni fa e le cui riprese sono iniziate nell'aprile del 2018 e sono durate per quasi un anno in tre continenti (America, Europa ed Africa). ZeroZeroZero in anteprima a Venezia 2019: la recensione ZeroZeroZero arriva su Sky il 14 febbraio 2020: il primo trailer (Video) pubblicato su TVBlog.it 18 dicembre 2019 13:22.

Leggi la notizia su blogo

