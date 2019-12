Programmi TV di stasera | giovedì 19 dicembre 2019 Su Rai3 Emily Blunt in «La ragazza del

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 dicembre 2019)in Ladel treno Rai1, ore 21.35: Sanremo Giovani Si sfideranno in 10, ma solo 5 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70ª edizione del Festival di Sanremo. A questi 5 selezionati si aggiungeranno poi 2 dei vincitori di Area Sanremo – selezionati dalla Commissione Musicale – e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia. Il Festival di Sanremo targato Amadeus si prepara così a compiere il suo primo passo ufficiale. Sarà proprio Amadeus a condurre la trasmissione, insieme a una super giuria formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio, compagine chiamata con i suoi voti a contribuire all’esito finale. Il voto dei super giurati si sommerà infatti a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto. Sanremo ...

