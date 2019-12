Luigi’s Mansion 3 | Nuovi contenuti per il multiplayer in arrivo

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nintendo annuncia ufficialmente l’diper Luigi’s3, ilPack che sarà suddiviso in 2 parti e usciranno nel corso del prossimo anno al costo di 9,99€per Luigi’s3 Se avete portato a termine la storia principale ed avete letteralmente consumato iattualmente presenti in gioco,sarete lieti di sapere che dal prossimo anno saranno disponibili. Il primo set diverrà rilasciato ad Aprile 2020 e includerà: 3minigiochi per la modalità ScreamPark 3costumi per LuigiUna nuova area per la modalità Grattacielo Il secondo set disarà disponibile entro la fine di Luglio 2020 e includerà: 3minigiochi per la modalità ScreamPark 3costumi per ...

GamingToday4 : Luigi's Mansion 3 è pagato DLC multigiocatore - Diego13303 : @DancenOrigins Luigi's Mansion 3 DLC! - OneSneakyBob : @LiamBME Luigi's Mansion 3 ITSA ME, LUIGI! -