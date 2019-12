L'ONU se n'è accorta: In Cile violati i Diritti Umani! (Di mercoledì 18 dicembre 2019) «Vi sono ragionevoli motivi per ritenere che, a partire dal 18 ottobre, i Carabineros (de Chile) Cileni ed i militari dell'esercito dello stesso Paese abbiano commesso un gran numero di gravi violazioni dei Diritti umani, tra cui l'uso eccessivo o inutile della forza, commettendo omicidi e lesioni, torturando e maltrattando, anche violenze sessuali e detenzioni arbitrarie ». Lo afferma un nuovo rapporto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani. Si tratta (...) - Mondo / Diritti Umani, Cile, Sciopero, ONU,

Leggi la notizia su feedproxy.google

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ONU accorta