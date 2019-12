Incidente stradale a Colturano | 25enne muore in scontro tra auto e tir

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tragedia nel comune di, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 25 anni è morto in unavvenuto nella giornata di martedì 17 dicembre. Il giovane si chiamava Tommaso Rosa, ed è deceduto a seguito dellotra l’utilitaria su cui era alla guida ed un mezzo pesante lungo la strada provinciale 39 della Cerca, in direzione di Melegnano. Ilè stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.: mortoStando a quanto risulta dalle prime ricostruzioni della vicenda il ragazzo, originario di Peschiera Borromeo, avrebbe inizialmente tamponato l’mobile che lo stava precedendo, guidata da una donna di 43 anni rimasta ferita e trasportata in seguito all’ospedale Niguarda di Milano. Da qui Rosa avrebbe poi perso il controllo ...

