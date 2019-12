Ha un nome l' architetto della Torre di Pisa | Bonanno | da epic fail a icona

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Andrea Cuomo Una studiosa ha finalmente decrittato l'iscrizione alla base del campanile A giudicare dal risultato, probabilmente non ci sarebbe stata la fila per fargli progettare altro. Motivo per cui l'autoredi, il campanileCattedrale di Santa Maria Assunta nella piazza dei Miracoli, ha sempre preferito l'anonimato a una pubblicità che non sarebbe stata molto positiva. Vai a sapere che poi quel fallimento progettuale, il cedimento del terreno sottostante che sin dalle prime fasi rese la biancapendula, sarebbe stata la chiave del suo successo, trasformando quellono in uno degli edifici più popolari al mondo. Eterogenesi dei fini, il fallimento che diventa trionfo. Un destino che in fondo lana condivide con la collega parigina di Gustave Eiffel, considerata una bruttura all'epoca del suo montaggio, per l'esposizione ...

