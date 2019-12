Gli arresti per i trasporti sullo Stretto di Messina

Leggi la notizia su ilpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Martedì sera sono stati arrestati per corruzione e abuso d'ufficio il sindaco di Villa San Giovanni e i manager di una grossa compagnia di navigazione, la Caronte & Tourist

enpaonlus : Arrestata Barbara Cavicchioli, la maltrattatrice seriale di animali - paolominervino : RT @serebellardinel: Parlano sempre dell' #immondizia di #Roma, ma #Treviso in #Veneto è al primo posto per traffico di rifiuti illeciti! S… - TgrRai : #ReggioCalabria, gli undici arresti nella notte per turbativa d'asta. Scopri di più in #BuongiornoItalia alle 7:00… -