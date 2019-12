The Race – Corsa Mortale | su Sky Atlantic dal 17 dicembre la serie distopica con Sean

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 17 dicembre 2019) Thearriva su Skyin prima serata dal 17: laoriginale Sky ambientata in un futuro distopico debutta in prima serata sul canale 110 ed è disponibile anche in streaming su NOW TV. Nota nel Regno Unito col titolo Curfew, Thedebutta in prima visione assoluta per l'Italia il 17e andrà in onda ogni martedì in prima serata su Sky. Creata da Matthew Read, Ben Hervey, Will Smith (Veep) e John Jackson (Being Human), Theè ambientata in un futuro distopico in cui un pericolosissimo virus dalle origini ignote costringe gli inglesi a vivere sotto un coprifuoco serrato: il virus è infatti in grado di trasformare gli esseri umani in feroci creature che non possono vivere alla luce del sole e il cui unico scopo è infettare coloro che sono rimasti sani. Governata da un governo totalitario ...

