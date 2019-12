Suicida padre Lorenzo | accusato di abusi su minori | stava per essere portato in carcere

Leggi la notizia su today

(Di martedì 17 dicembre 2019) La notizia trova ampio spazio oggi sui principali quotidiani argentini. I presuntisarebbero avvenuti tra il 1990 e il...

100Cleofe : Un padre amorevole non si suicida in un luogo dove i suoi cari potrebbero per primi vederlo morto tragicamente. #UnGiornoinPretura - La7tv : #dimartedi La madre venne uccisa dal padre poi suicida, le due orfane non dovranno risarcire un terzo rimasto inval… - PasqualeDeFalc7 : Resti orfana perché tuo padre ammazza tua madre e poi si suicida. Dopo anni l'INPS ti chiede 124 mila euro di risar… -