Sci alpino oggi in tv | orari gigante Courchevel 2019 | startlist | pettorali e programma

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) Appena concluso il weekend sulle nevi svizzere di Sankt Moritz, la Coppa del Mondo di scifemminile-2020 si trasferisce in Francia, per ildi. Sulla pista transalpina vedremo una gara di altissimo livello, con le atlete italiane pronte nuovamente a stupire dopo un inizio di stagione davvero positivo. Federica Brignone, Marta Bassino e tutte le altre proveranno ad opporsi alle rivali, capeggiate da Mikaela Shiffrin che su questo pendio, negli ultimi anni, ha letteralmente dominato la scena. IN TV — Ildiscatterà alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda decisiva prenderà il via alle ore 10.30 e sarà trasmesso in diretta da Eurosport, sul canale Eurosport1 (210) e da Raisport (227 di Sky e 57 dgt). In streaming si potrà seguire su SkyGo e RaiPlay OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due manche, per non ...

_Carabinieri_ : Coppa del Mondo Sci Alpino - St. Moritz (SUI): nella Specialità SuperG Femminile, ottima prestazione della nostra a… - inLOMBARDIA : Sciare #inLombardia In attesa dei Giochi Olimpici invernali, Bormio sarà protagonista il 28 e 29 dicembre con la Co… - zazoomblog : Sci alpino Gigante Courchevel 2019: orario d’inizio tv streaming pettorali di partenza - #alpino #Gigante… -