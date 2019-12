Natale, incertezza frena gli acquisti

Italiani preoccupati dalle prospettive della politica e dell'economia,ma anche da quelle del fisco, e così uno su 3 taglia la spesa per i regali e il budget medio si restringe a 272 euro a persona (-4,4%). Così il sondaggio dicondotto da Confesercenti-Swg. Per alcune famiglie il 2019 ha segnato l'inizio di una fase declinante,e coloro che denunciano qualche o molte difficoltà ad arrivare a fine mese passano dal 50% al 53%.Diffusa l'sul futuro: solo il 16% vede un 2020 più stabile,il livello più basso in 3 anni.(Di martedì 17 dicembre 2019)