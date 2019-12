Esplosione in una miniera di carbone in Cina | almeno 14 morti

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) All’alba di oggi, martedì 17 dicembre, quattordici persone hanno perso la vita in unavvenuta in unadinel Sud-Ovest della. Secondo le primissime informazioni, ancora molto frammentarie, ci sarebberodue operai rimasti intrappolati nei pozzi, mentre altre sette persone sono state tratte in salvo. La deflagrazione si è verificata a causa di una perdita di grisù, un gas costituito da metano e da altre sostanze. Le autorità locali, inoltre, annunciano un bilancio ancora parziale che potrebbe aggravarsi con il passare delle ore. Alcuni operai sarebbero ancora intrappolati nelle viscere del terreno.diUna bruttissimain unadiinha causato la morte di14 persone. La deflagrazione ha colpito ladi Guanglong, nella regione di Anlong, in provincia di Guizhou. Secondo ...

