Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 17 dicembre 2019) Mercoledì 18 il commissario unico Giuseppe Leogrande entrerà in azienda. «Non c'è pasta precotta. Incontrerò Delta che me lo ha chiesto e chiunque me lo chiederà»

fisco24_info : Alitalia, Patuanelli: non vogliamo regalarla a Lufthansa: Mercoledì 18 il commissario unico Giuseppe Leogrande entr… - SkyTG24 : Alitalia, Patuanelli: “A oggi non c’è esigenza dell’ingresso del Mef” - Uiltrasporti_N : Iniziato il tavolo #Alitalia al Mise. Apre i lavori il Ministro Patuanelli -