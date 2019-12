Terremoto a Benevento | due scosse di magnitudo tra 3 1 e 3 7

Terremoto oggi in Campania : scossa avvertita in provincia di Avellino e Benevento | 16 dicembre 2019 : Terremoto oggi in Campania: scossa avvertita a Benevento | 16 dicembre 2019 Una scossa di Terremoto è stata avvertita oggi, lunedì 16 dicembre 2019, in Campania e precisamente in provincia di Avellino. Sui social network molti utenti hanno prontamente segnalato di aver avvertito l’evento sismico.

Terremoto in tempo reale - nuove scosse in Campania - la terra trema più volte tra Avellino e Benevento : Diversi avvenimenti sismici in queste ore si stanno ripetendo in Campania, tra le provincie di Avellino e Benevento. L’ultimo Terremoto è avvenuto alle ore 18,41, di magnitudo 2.1. L’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri dalla crosta terrestre e da un chilometro da Roccabascerana in provincia di Avellino. Solo qualche minuto prima c’era stata una nuova scossa, di magnitudo 2.0, sempre nella ...

Terremoto Benevento - sciame sismico in corso : la Protezione civile verifica i requisiti di assistenza : A tre anni dal sisma, la Protezione civile Nazionale procede a nuova verifica dei requisiti dei beneficiari delle misure di assistenza. Una verifica che non coinvolge operativamente la Regione Marche, ma per la quale l’ente ha ritenuto di mettere a disposizione dei Comuni e dei cittadini alcuni strumenti per semplificare le autocertificazioni e in particolare una serie di modelli unici di dichiarazione, relativi alle diverse casistiche ...

Terremoto - sciame sismico in provincia di Benevento : cosa sta succedendo? Cosa devono fare i cittadini? : Da qualche giorno la Rete Sismica Nazionale dell’INGV sta localizzando una sequenza sismica in provincia di Benevento, in un’area ad una decina di chilometri a SUD della città capoluogo al confine con la provincia di Avellino. Dal 21 novembre 2019 sono stati una ventina gli eventi sismici localizzati tra i comuni di Ceppaloni (BN), San Leucio del Sannio (BN) e Apollosa (BN). Alle ore 16:00 di oggi 25 novembre 2019 sul ...

Terremoto - sciame sismico a Benevento : “Le scosse sono parte di una sequenza” : Le scosse di Terremoto avvertite questa mattina in provincia di Benevento, di magnitudo compresa tra 2.2 e 3.2, fanno parte di una sequenza che finora ha visto localizzate dalla rete sismica nazionale circa 20 scosse di bassa magnitudo negli ultimi giorni. Lo ha detto all’ANSA la sismologa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Lucia Margheriti. “Non è inusuale che si verifichino piccole sequenze: accadono ...

Campania : sequenza di scosse di Terremoto tra Sannio e Irpinia - paura a Benevento : Numerose scosse di terremoto sono state registrate e avvertite oggi 25 novembre 2019 nel cuore della Campania, tra Sannio e Irpinia. Dalla notte sono almeno nove le scosse rilevate, di cui tre di...

Terremoto a Benevento - nuova scossa e Mastella chiude tutte le scuole : Terremoto a Benevento questa mattina intorno alle 11.27: una scossa di magnitudo 3.2 è avvenuta nella zona di Ceppaloni ad una profondità di circa 11 km. Il Terremoto è...

Terremoto in provincia di Benevento - la scossa più forte di 3.2 : Una serie di scosse di Terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 3.2 è stata avvertita nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) è avvenuto a circa 12 chilometri di profondità. Già nella notte e in mattinata c'erano state altre scosse di magnitudo inferiore. Alle 11,27 la terra ha tremato con epicentro ancora a ...

Terremoto - sciame sismico in Campania : nuove scosse - scuole chiuse a Benevento e Ceppaloni [DATI] : Sono ormai 7 le scosse di Terremoto con magnitudo superiore a 2 registrate nel Beneventano dalla mezzanotte di oggi. In considerazione dello sciame sismico in atto le scuole chiuse rimarranno chiuse a Ceppaloni: lo ha deciso il sindaco Ettore De Blasio. “C’è ovviamente preoccupazione tra la popolazione – spiega il primo cittadino all’ANSA – ma per ora non si segnalano danni a persone o cose. Ho disposto che le ...

Scossa di Terremoto di 3.2 in provincia di Benevento : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata avvertita nella zona di Benevento, con epicentro a Ceppaloni. Secondo i rilevamenti della Sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (ingv) è avvenuto a 11 chilometri di profondità. Già nella notte e in mattinata c'erano state altre scosse di magnitudo inferiore. Alle 11,27 la terra ha tremato con epicentro ancora a Ceppaloni, dove nella notte scorsa ...

Benevento - nuova scossa di Terremoto : epicentro a San Leucio del Sannio : Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da San Leucio del Sannio (Benevento) alle 12:15:21, ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è il quinto con magnitudo superiore a 2 registrato nella zona. L'articolo Benevento, nuova scossa di terremoto: epicentro a San Leucio del Sannio sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in tempo reale - due nuove scosse in Campania - la terra trema a Benevento : Due scosse di Terremoto sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Campania. Le due scosse di Terremoto sono avvenute nella tarda serata subito dopo la mezzanotte. Gli eventi sismici di magnitudo 2.2 il primo e di 2.9 il secondo, sono avvenuti alle ore 0,24 e 0,42. L’epicentro delle due scosse di Terremoto è stato localizzato a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre e a ...