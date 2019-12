Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quando arrivò adpernsava che Silvio Berlusconi fosse in realtà “un sosia, un imitatore” dell’allora presidente del consiglio. Lo ha raccontato la modella Ambra, una delle testimoni chiave delle inchieste sulle cosiddette cene eleganti di, deponendo nel processoter. Imputati nel procedimento in corso a Milano sono il leader di Forza Italia e altri 28 imputati, tra le quali molte delle ospiti delle. Rispondono a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Secondo l’accusa Berlusconi avrebbe pagato i testi dei due processi precedenti (1 ebis) per dire il falso sullea luci rosse adHa ricostruito invece quelle stesse, rispondendo prima alle domande del pm Luca Gaglio e poi a quelle del suo difensore. La mdella fu ospite nella residenza di Berlusconi nel 2010 e ha ...

fattoquotidiano : Ruby ter, il testimone: “Barbara Guerra minacciava Berlusconi di mostrare i video ai giornalisti. Forse erano immag… - giorgioguidi2 : RT @xbici: Ruby ter, Ambra Battilana e le notti di Arcore: «La Minetti ballava nuda. Fede ci disse: 'Se ve ne andate, siete finite» https:/… - TutteLeNotizie : Ruby ter, Battilana e le serate di Arcore: “Berlusconi? Si faceva mettere il sedere in… -