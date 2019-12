Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dalle ore 22 di mercoledì 18 dicembre verrannoentrambe le carreggiate della superstrada, tra gli svincoli Bovisio/e un tratto delladeiper consentire ledisuln.4. In particolare lasarà chiusa con uscite obbligatorie agli svincoli n. 7 e 8 e verrà bloccato il traffico nel tratto di via Pastrengo, corrispondente al cavalcavia posto a superamento della SP ex SS n. 35 (dei), per consentire il posizionamento degli autocarri carichi necessari ad eseguire la prova. Saranno posizionate aste telescopiche con trasduttori di spostamento all’intradosso del(su ambo le campate), saranno collegati cavi con strumentazione di rilevo PC remota (a tavolino) per registrare il passaggio dei mezzi pesanti (6 camion) in numero crescente per volta, con ingressi/uscite successive dalle campate per ...

ilNotiziarioInd : Prove di carico sul ponte di Varedo, chiuse di notte Milano-Meda e Nazionale dei Giovi - - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? TORTONA, CHIUSO CAVALCAVIA PER ALESSANDRIA PER PROVE DI CARICO ?? Interrotta la circolazione al traffico fino alle… - telecitynews24 : ?? TORTONA, CHIUSO CAVALCAVIA PER ALESSANDRIA PER PROVE DI CARICO ?? Interrotta la circolazione al traffico fino a… -