Pagelle e Highlights Cagliari-Lazio | promossi e bocciati del match LIVE

Leggi la notizia su serieanews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato valida per la 16^ giornata. Ilospita lain quella che si annuncia una sfida in piena bagarre Champions League. Rossoblù chiamati alla prova del nove dinanzi ai propri tifosi, biancocelesti pronti a ripetere la grande prestazione della scorsa settimana … L'articolodelproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Fantacalciok : Serie A, Fiorentina – Inter 1-1: pagelle, highlights - Fantacalciok : Serie A, Bologna – Atalanta 2-1: pagelle, highlights - Fantacalciok : Serie A, Milan – Sassuolo 0-0: pagelle, highlights -