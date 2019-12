Ognuno è perfetto | la recensione | una storia di diversità ed emancipazione

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladi, la fiction di Rai 1 da diretta Giacomo Campiotti sui sentimenti e la voglia didi un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down.è la nuova fiction di Rai 1 in onda in tre prime serate lunedì 16, martedì 17 e lunedì 23 dicembre 2019. Basata sulla serie belga Tytgat Chocolat, è una co-produzione Rai Fiction e Viola Film, in collaborazione con il CPTV RAI di Torino, per la regia di Giacomo Campiotti (Bianca come il latte, rossa come il sangue e Braccialetti rossi) e la scrittura di Fabio Bonifaci. In questadicercheremo di parlare di molti dei tanti aspetti che compongono un prodotto di questo genere: una serie inclusiva che vuole raccontare quasi con ...

