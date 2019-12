Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sul suo account Instagram l'ex tronista di Uomini e Donneha annunciato una tragedia che l'ha colpito nel profondo, ovvero la scomparsa di due suoi compaesani.Ha scritto: “Io vengo da Palagonia, un paese in provincia di Catania. Dico che sono di Catania, ma in realtà sono un ragazzo di paese. Spesso dico Catania per semplificare il tutto. Sono venuto a conoscenza che oggi, a distanza di otto ore, sonodue miei concittadini, due miei, diciamo persone che conosco. Essendo di zona conosco tutti…”. Ma ecco che cosa è successo: "Sonoun ragazzo di 17 anni e uno di 22. Uno è morto stanotte sbattendo contro un muro con la macchina con deglial rientro da un locale. E l’altro è morto oggi pomeriggio mentre faceva un giro in moto o in motorino. Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per ...

gossipblogit : Luigi Mastroianni a lutto: 'Morti due amici' - Noovyis : (Uomini e Donne, lutto per Luigi Mastroianni: tutto il suo dolore) Playhitmusic - - zazoomblog : Uomini e Donne lutto per Luigi Mastroianni: tutto il suo dolore - #Uomini #Donne #lutto #Luigi -