Amici 19 | Filippo Bisciglia scrive un messaggio ad una delle concorrenti

Pamela Camassa mai vista così. L’ex ‘ Amici ’ non lascia spazio all’immaginazione : “Attento Filippo che te la rubano” : La vincitrice di ‘Amici Celebrities’ Pamela Camassa è da diverso tempo legata sentimentalmente con Filippo Bisciglia, che ha partecipato anche lui al programma di Canale 5. La sua popolarità è esplosa con la sua partecipazione ai reality ‘Ballando con le stelle’ e ‘La talpa’ ed anche con il programma ‘I migliori anni’. Ora la donna è diventata molto attiva sui social network, dove posta gli aspetti quotidiani della sua vita, molto spesso ...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo : le parole dopo Amici Celebrities : Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo dopo Amici Celebrities Prima intervista a Verissimo per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa . La coppia è stata invitata da Silvia Toffanin dopo la vittoria della showgirl alla prima edizione di Amici Celebrities . Nel corso della puntata in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre, Filippo e Pamela hanno […] L'articolo Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo : le parole dopo Amici Celebrities ...

Filippo Bisciglia dopo Amici Celebrities approda su Rai2? L’indiscrezione : Amici Celebrities , Filippo Bisciglia pronto a condurre un programma su Rai2: il gossip Filippo Bisciglia è stato uno dei concorrenti più talentuosi della prima edizione di Amici Celebrities . L’uomo ha infatti incantato tutti con la sua bravura nel canto, riuscendo ad arrivare fino alla finalissima del talent show vip. Ma non è finita qua perchè oggi il settimanale Vero ha lanciato un’indiscrezione sul suo futuro lavorativo che se ...

Amici Celebrities - la dedica di Filippo alla compagna : "La nostra sfida continuerà tra salotto e cucina" : Un lungo post quello dedica to da Filippo Bisciglia alla sua compagna Pamela Camassa che ieri sera ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities , su Canale 5. Filippo e Pamela, compagni nella vita da ben 12 anni, hanno partecipato insieme a questa prima edizione del reality sostenendo sempre che dove ci fosse amore non ci fosse competizione. Nonostante si siano duramente sfida ti nel corso delle puntate del programma, hanno ugualmente esultato ...

Amici Celebrities - Filippo battuto dalla fidanzata Pamela : Non volevo fare il talent con lei : Lo scorso mercoledì 23 ottobre, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata finale di Amici Celebrities condotta da Michelle Hunziker, subentrata al posto di Maria De Filippi, colei che ha ideato lo spin-off dell'ormai noto Amici di Maria De Filippi. E la finale del talent -show dei vip ha avuto un ordine d'arrivo del tutto inaspettato. In molti, tra i telespettatori, pensavano che alla fine sarebbe stato il conduttore di Temptation island, Filippo ...

Filippo Bisciglia eliminato da Pamela : “Non volevo fare Amici con lei” : Amici Celebrities, Filippo Bisciglia eliminato a sorpresa: per lui terzo posto e medaglia di bronzo Filippo Bisciglia terzo classificato ad Amici Celebrities, il possibile vincitore annunciato è stato battuto proprio dalla sua fidanzata Pamela Camassa. Lei ha conquistato i voti delle giurie di esibizione in esibizione, guadagnandosi il posto disponibile in finalissima con Massimiliano Varrese. […] L'articolo Filippo Bisciglia eliminato da ...