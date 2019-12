Ambra Lombardo torna a parlare di Barbara d’Urso | “Basta sciocchezze!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)d’Urso,fa chiarezza: “Non l’ho mai detto!”, sul suo profilo Instagram, èta adid’Urso dopo gli episodi legati alla cronaca rosa di cui è stata protagonista. La fidanzata di Kikò Nalli ci ha tenuto a smentire alcune dichiarazioni che dei portali web hanno erroneamente riportato. Tali dichiarazioni erano contro la conduttrice di Pomeriggio 5 e la si accusava di aver abusato della pazienza, per dirla in maniera carina, della bella professoressa. Ma cosa sto leggendo? Basta con queste sciocchezze! Smentisco queste dichiarazioni. Non ho mai detto quanto riportato sul web! Era un mio commento, di certo non riferito a. Basta con queste notizie false, che ci hanno un po’ stufato! ha dichiarato, smentendo ogni possibile dissapore cond’Urso....

