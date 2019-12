VIDEO Tiril Eckhoff vince l’inseguimento ad Hochfilzen, Wierer e Vittozzi pagano dazio al poligono (Di domenica 15 dicembre 2019) La 10 km dell’inseguimento femminile ad Hochfilzen, valida per la Coppa del Mondo di biathlon, è stata vinta dalla norvegese Eckhoff a precedere di 25″8 la svedese Oeberg e l’altra norvegese Tandrevold. Solo nona Dorothea Wierer che ha pagato dazio al poligono con cinque errori, mentre Lisa Vittozzi ha concluso 25esima con 4 errori. Più distanziate le altre azzurre con Gontier 40esima e Sanfilippo 49esima. Di seguito il VIDEO: VIDEO Tiril Eckhoff vince l’inseguimento ad Hochfilzen, Wierer e Vittozzi pagano dazio al poligono Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : VIDEO Tiril