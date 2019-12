Valanghe | tre vittime in Piemonte | Val d’Aosta e Alto Adige Sciatori messi in salvo a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lesulle Alpi hanno provocato tre incidenti mortali nel giro di poche ore, uno sulle Alpisi, uno in Val d’Aosta e l’altro in. Al passo del Civera in provincia di Vercelli uno scialpinista è stato travolto da una slavina a una quota di 2800 metri. Sono stati vani i tentativi di rianimarlo. La valanga ha coinvolto quattro persone, in fase di discesa durante una gita di scialpinismo. In seguito all’incidente, una di loro è scesa a valle alla ricerca di segnale telefonico. Due sono state coinvolte parzialmente e sono riuscite a uscire dalla neve autonomamente. L’ultima, che si trovava sullo snowboard, è rimasta completamente sepolta. Il soccorso alpino e speleologicose spiega che “l’allarme è stato lanciato intono alle 12.40 e la centrale operativa ha inviato l’eliambulanza 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso e ...

