Greta Thunberg che spara con un fucile di precisione? No! Bufala!

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il 10 dicembre 2019 un utente di nome Skipski X (@Skiplols) pubblica un tweet – diventato virale – con un video (tagliato) in cui una ragazzina somigliante acon undi. Ecco il video originale dove alla fine si nota chiaramente che non si tratta di: Il tuo browser non supporta il tag iframe Nel tweet dell’utente Skipski leggiamo: «Now I have a machine gun. Ho Ho Ho Not sure’s lefty friends will be pleased though». Insomma, secondo luiha unegli amici «sinistri» non saranno contenti di ciò. Il tweet diventato virale. Il video, in realtà, è quello dell’utente Emmy (@eslinge) la quale pubblica la foto dello stessopoggiato in un divano insieme a un gatto e un libro: Ecco il suo tweet, con il video, del 7 dicembre 2019 seguito da un secondo video con la stessa ...

