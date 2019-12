Continua l’involuzione di Fabian I voti oscillano tra il 4 e il 4 | 5 con un unico 5

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Insufficienza piena da parte dei giornali per Fabina Ruiz. La sua prestazione contro il Parma è considerata deludente. Il più clemente nel giudicare lo spagnolo è il Corriere della Sera, che gli dà 5. Tutti gli altri 4,5, con l’unica eccezione della Gazzetta che invece abbassa ulteriormente la media di mezzo voto, mettendogli 4. Questo il giudizio della rosea: “Non va proprio. Malissimo da mezzala, poi da mediano nessun guizzo” Per il Mattino che, come detto, gli dà 4,5 in pagella, “Tiene troppo a lungo il pallone nella parte iniziale ed è evidente che il gioco non decolla per questo, il tackle non è mai robusto e la manovra ne risente anche perché va davvero male da interno di centrocampo nel primo tempo, senza cattiveria negli inserimenti. Meglio nel vivo del gioco” Stesso voto da parte del CorSport: “Morbido, troppo morbido: nell’approccio, nella ...

