Cesarano: “A questo Napoli non riesce la giocata semplice” (Di domenica 15 dicembre 2019) Il giornalista de Il Corriere dello Sport, Rino Cesarano, commenta così il difficilissimo momento del Napoli, negli studi di Canale 21. Secondo Cesarano, il Napoli è malato e non gli riescono cose semplici, come le ripartenze: “Il Napoli è una squadra malata, non fa neanche le cose più semplici e non riesce proprio a organizzarsi sulle ripartenze, credo siamo alle settima ottava volta in cui succede. Un problema mentale e di organizzazione difensiva. In attacco invece c’è smania, nervosismo, si sbagliano anche le cose più elementari”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Diawara si prende il centrocampo della Roma Iezzo: “Ancelotti? Mi dà più fastidio l’ipocrisia che sento nella piazza napoletana” Mercato Napoli – Il futuro di Dries Mertens è inglese La Repubblica – Gattuso, dopo la sconfitta a cena con ADL e subito al lavoro a Castel ...

