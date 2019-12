Ambiente | fallimento alla COP25 | nessun accordo sul clima

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019), falliscono le trattative. La conferenza si conclude senza unsul sesto articolo dell’di Parigi sul mercato del carbonio. Greta Thunberg: “Non ci fermeremo”. Finisce con una fumata nera ladi Madrid. Le parti non sono infatti riuscite a trovare unsul sesto articolo dell’di Parigi, incentrato sul mercato del carbonio. Il discorso dovrebbe essere ripreso e – si spera – risolto in occasione della prossima conferenza. Roma 18/04/2019 – Senato della Repubblica. Seminario sul/ foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: Greta Thunberga intesa sul mercato del carbonio: l’amarezza al termine della conferenza La, ossia la venticinquesima conferenza sul sul, si è conclusa con una evidente amarezza tra le parti che non sono riuscite a trovare un...

