La fiducia di coppia all’epoca dei social network

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Chi è quell* che ti ha commentato la foto profilo?”, “Ma il tuo ex perché ha scritto quella battuta?”, “La tua ex ti ha lanciato una frecciatina…” Nell’epoca dei, commenti del genere sono all’ordine del giorno e trovare una quadra che mantenga l’equilibrio dinon è sempre facile. Soprattutto se uno dei due ha qualche problema di. E’ così difficile fidarsi del proprio partner da quando viviamo iperconnessi sui? Non esiste una risposta giusta, tanto meno una risposta sbagliata, perché come sempre la risposta è dentro di noi. Ladiè qualcosa che viene da lontano e rafforza le sue radici nel nostro “io” più intimo e profondo. E’ difficile trovare un partner che si fidi ciecamente di noi se non ha un buon rapporto con sé stesso. Se ci guardiamo attorno, noteremo che i maggiori problemi diinsorgono in quei ...

Inadiecto : @FrRonci @adr1ano82 se uno si fidanza vuol dire che magari si è frequentato per un po', si fa il test in coppia e… - Carioca80930840 : @gemmacorbi Si può aver fiducia nella vita di coppia di un fedifrago/a? Io non ci riuscirei. - GuIduCcIoOo : @JungleJulia88 giustissimo forse nn è chiaro qui la gente si sposa e si promette amore e fiducia e io me la rido… -