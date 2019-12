“C’era una volta Giulio Andreotti” | mercoledì la presentazione al Comune di Salerno

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il Salone dei Marmi nel Palazzo di Città delin via Roma aospita mercoledí 18 dicembre alle ore 17.00 ladel libro “C’era unaAndreotti” di Massimo Franco edito da Solferino. Dopo il saluto del Sindaco diVincenzo Napoli il programma dell’evento prevede gli interventi di Stefano Andreotti figlio del protagonista dell’opera del giornalista, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Vincenzo Scotti Presidente della Link Campus University. In questo saggio l’Autore, che sarà presente all’evento, tratteggia il ritratto diAndreotti nel contesto delle epoche e dei numerosi eventi dei quali è stato protagonista discusso e decisivo. La vicenda umana e politica di Andreotti s’interseca in modo complesso nella vicenda ...

