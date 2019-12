Ancona | entra in chiesa completamente nuda e grida | Se mi toccate | vi denuncio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lavinia Greci Per calmare la 30enne è servito l'intervento di un'ambulanza che, dopo averla sedata, l'ha trasportata in ospedale, dove si trova sotto stretta osservazione. Dentro la cattedrale alternava momenti di silenzio erivolte agli altri fedeli Inci è arrivata, nonostante la fredda giornata invernale. Una voltata nel luogo di culto, si sarebbe diretta verso l'altare e avrebbe iniziato a pregare, chiedendo di non essere disturbata. È accaduto a San Nicolò a Sirolo, in provincia di, dove, secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, gli altri fedeli,ndo a poco a poco all'interno della cattedrale per partecipare alla messa solenne in programma ieri alle 18, sarebbero rimasti allibiti dal comportamento della giovane. L'imbarazzo di parroco e fedeli Il primo ad avvicinarsi alla ragazza, una donna di 30 anni, è ...

