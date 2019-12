Uomini e Donne | Ida e Riccardo genitori? Guarnieri | “Farò un maschietto”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)fa un annuncio: “In futuro farò un maschietto” Una serata particolare quella appena trascorsa da. Il compagno di Ida Platano ha deciso di andare a trovare Sossio Aruta e Ursula Bennardo per portare un pensierino alla piccola Bianca. Il cavaliere di Taranto e il calciatore partenopeo hanno sotterrato l’ascia di guerra e sembrerebbero aver stretto un forte legame di amicizia nell’ultimo anno, tanto da spingerea fare un annuncio proprio in casa di Sossio. “In futuro farò un maschietto che corteggerà Bianca”. Sono state queste le parole diche, nonostante la battuta fatta a Sossio, non ha mai nascosto di volere avere dei figli in futuro. Sarà Ida Platano la donna giusta per mettere su famiglia? Gli ultimi risvolti della storia d’amore trae Ida farebbero bene ...

