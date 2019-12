Quanto guadagna un bidello? E come si entra in graduatoria?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se li chiami ‘bidelli‘ oggioggi si offendono. Perché amano definirsi ‘collaboratori scolastici’. Nella sostanza, però, il lavoro non cambia. I collaboratori scolastici rappresentano una figura familiare in un ambiente che, pervenga vissuto in armonia e hascopo quello di formarci ed insegnarci tante materie, è pur sempre un luogo in cui si devono rispettare delle regole, dove si studia, e dove la figura dei professori è quella più temuta. I bidelli hanno delle mansioni specifiche da svolgere, fanno in modo che le regole vengano rispettate, tengono pulite le aule e l’intero istituto e ogni tanto, tra una chiacchiera e l’altra, ci scappa anche una bella risata. Ma andiamo a scoprire nello specifico di cosa si occupano. I collaboratori scolastici hanno delle mansioni specifiche e fanno parte del personale Ata. Insieme agli insegnanti, anche se in ...

