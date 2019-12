Napoli | spara al nipote dopo una lite | arrestato per tentato omicidio

Napoli - sparatoria tra la folla al Vasto : extracomunitario ferito alle gambe : Lunedì di terrore al Vasto, dove un giovane extracomunitario originario dell'Africa è rimasto ferito in una sparatoria tra la folla. I colpi di pistola sono stati esplosi in via...

Sparatoria a Napoli : uomo gambizzato da due persone su uno scooter : Sparatoria nel cuore di Napoli, al quartiere Vasto. Un uomo è stato colpito alle gambe da alcune persone che, a bordo di uno scooter, hanno poi fatto perdere le loro tracce dileguandosi nei vicoli adiacenti. La vicenda è accaduta in via Venezia, intorno alle 12 di oggi, lunedì 9 Dicembre 2019. In quegli istanti le strade erano affollatissime e la paura tra i passanti è stata tanta. In base a quanto si apprende, i sicari sarebbero arrivati a ...

Napoli a mano armata - si torna a sparare per strada : tre agguati in poche ore : Spari in pieno centro e in periferia. Gambizzazioni e agguati mortali. Episodi gravissimi che destano preoccupazione

Napoli - sparatoria in un bar in centro vicino a Via Toledo : ferito un dipendente - non è grave : sparatoria in pieno centro a Napoli, dove venerdì mattina intorno alle otto un uomo a volto coperto ha ferito alle gambe un dipendente di un bar, a pochi passi da Via Toledo. La vittima, Antonio Giarnieri, 23 anni, vive nella zona ed è incensurata. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione della polizia, l’aggressore è arrivato in via Pasquale Scura, nel quartiere di ...

Omicidio dello zainetto - altri due arresti : è la faida per la droga a Napoli Est. «Videro il bimbo ma spararono ugualmente» : Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri e la polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta...

Napoli - esposta scultura di Salvini che spara a migranti. L’autore : “Un bambinone che gioca a videogame”. Il leader leghista : “Che squallore” : Matteo Salvini armato di pistola giocattolo spara a due migranti africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi viene esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena‘ nella galleria Nabi Interior Design. “Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo ...

