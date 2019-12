Mafia | depistaggio Borsellino | pm Palma ' Fu Tinebra a dare i nostri numeri a Scarantino'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Fu il Procuratoretelefonici a Vincenzo, una decisione che io non gradii molto a dire il vero.era un personaggio psicologicamente labile". Lo ha detto l'Avvocato generale di Palermo Annamariaproseguend

zazoomblog : Mafia: depistaggio Borsellino pm Palma mai contrasti su gestione Scarantino - #Mafia: #depistaggio #Borsellino - zazoomnews : Mafia: depistaggio Borsellino pm Palma scoppia in lacrime io indagata ingiustamente - #Mafia: #depistaggio… - GrandangoloAg : Depistaggio Scarantino, ex pm Palma scoppia in lacrime: “Adoravo Borsellino”; tensioni in aula, processo sospeso -