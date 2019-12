LIVE Biathlon | 10 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Johannes Boe trionfa | ottimi

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34: E’ tutto per questa, un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.30:Boe dunque si conferma il migliore in questo forma di gara (). Il norvegese precede il francese Desthieux (+7″8) e il russo Loginov (+14″6). Grandissima prova degli azzurri Hofer (quinto a 20″8) e Windisch (settimo a 31″7). Entrambi gli azzurri hanno pagato per un errore al poligono, in una gara decisa sui dettagli. Fourcade chiude decimo a 38″8, mentre Bormolini e Cappellari non centrano la qualificazione alla prova dell’inseguimento di domani: 73° posto a 2’44″7 (4 errori) e 76° a 2’51″1 (zero errori). 15.27: Grandissimo finale del francese Desthieux che chiude a 7″8 daBoe in seconda posizione, scalano Hofer in quinta piazza e Windisch in settima che, salvo ...

