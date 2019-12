In Valle dell’Ufita per commettere furti | carabinieri arrestano due napoletani

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provincialedi Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità. Questa notte, a finire nella rete del dispositivo preventivo messo in campo dall’Arma irpina due trentenni di Napoli, sorpresi nella flagranza di furto aggravato. I due avevano deciso di mettere a segno dei colpi nei comuni di Carife e Vallata, asportando costosi attrezzi da lavoro. Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa ha insospettito alcuni residenti che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza, non hanno esitato ad allertare con tempestività il ...

