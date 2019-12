Cecilia Zagarrigo Instagram | in reggiseno è fenomenale | «A dir poco stupenda!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La bellissimasuè una nota influencer., classe 1994, si è fatta conoscere dal grande pubblico prima con la sua partecipazione a Uomini e Donne e poi grazie al suo ruolo di tentatrice del reality Temptation Island. La ragazza è molto attiva sui social dove condivide con i suoi oltre 600 mila followers diversi momenti della sua vita, sia pubblica che privata. Poche ore fa ha caricato un suo scatto decisamente “piccante” in intimo. L’influencer non è passata inosservata agli occhi attenti dei suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Leggi anche –>, a terra in un angolo super sensuale, la bretellina scivola giù: «‘Na favola»: in intimo è paradisiaca L’ex volto noto di Uomini e Donne,suha ...

zazoomblog : Uomini e Donne- Cecilia Zagarrigo incanta sui social Carlo... Trono Classico - #Uomini #Donne- #Cecilia #Zagarrigo - zazoomblog : Uomini e Donne intervista a Cecilia Zagarrigo: ‘In amore sono stata presa in giro’ - #Uomini #Donne #intervista… - KontroKulturaa : Uomini e Donne, intervista a Cecilia Zagarrigo: 'In amore sono stata presa in giro' - -