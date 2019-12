7 formule per uno smart working di successo

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Molti progettiprevedono aree open space per favorire la collaborazione (foto: Sebastian Šoška / Pixabay) Dall’app per timbrare il cartellino virtuale alladesk policy, dall’employer branding ai corsi per dirigenti sullaleadership. Sono solo alcune delle buone pratiche premiate con loAward 2019 dall’Osservatoriodel Politecnico di Milano a sei fra le 29 aziende e pubbliche amministrazioni candidate: Europ Assistance, MailUp, Reale Mutua, Saipem, Sky Italia e Regione Emilia-Romagna. Il report dell’Osservatorio, che studia fenomenologia e diffusione del lavoro in mobilità, evidenzia l‘aumento degliworker in Italia del 20% in un anno, dai 480mila del 2018 ai 570mila attuali. La pratica è consolidata tra le grandi imprese: aumentano di poco (dal 56% al 58%) quelle che l’adottano, ma i ...

