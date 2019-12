Silvia Toffanin debutta in Rai E scappa la ‘frecciatina’ a Barbara D’Urso boom!

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sabato 14 dicembre su Canale 5 a Verissimo andrà in onda un incontro speciale trae Fiorello. “Vorrei essere come”, ha detto più volte lo showman. L’aspirante “nuovo”, appena premiato con un Telegatto speciale come Personaggio del decennio, è considerato uno dei grandi geni della tv: la gavetta nei villaggi turistici l’ha portato prima a Radio Deejay poi a Mediaset, dove ha condotto programmi storici come Karaoke e Festivalbar. Dopo un piccolo cameo nel film hollywoodiano Il talento di Mr. Ripley, dove interpreta Tu vuò fa’ l’americano accanto a Matt Damon, Jude Law e il fratello Beppe, nel 2001 il varietà Stasera pago io lo consacra grande mattatore della televisione italiana. Nel 2009 dà vita al Fiorello Show per poi tornare in Rai con Il più grande spettacolo dopo il weekend, mentre la sua ...

IlContiAndrea : Silvia Toffanin che prende in giro se stessa e #Verissimo, sta al gioco con #Fiorello. Bel duetto televisivo #VivaRaiplay - zazoomnews : Pier Silvio Berlusconi prima di conoscere Silvia Toffanin stava con un’altra bellissima donna: ecco chi [FOTO] -… - zazoomblog : Pier Silvio Berlusconi prima di conoscere Silvia Toffanin stava con un’altra bellissima donna: ecco chi [FOTO] -… -