Quentin Tarantino | Kill Bill Vol 3 si farà

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo aver sbarcato il lunario al cinema con il suo ultimo “Once Upon a Time in Hollywood“, il registaha affermato che sicuramente tornerà al cinema conVol.3. Il regista ha rivelato in un’intervista alla Fox: L’altra sera ero a cena con Uma Thurman in un delizioso ristorante giapponese. E ho un’idea di cosa potrei fare con il terzo capitolo. Che è poi la cosa più importante, avere una visione d’insieme: cos’è successo alla Sposa da allora? E cosa voglio fare io? Per gli appassionati di, quindi, buone notizie: scopriremo cosa è successo alla Sposa dopo essere riuscita a ricongiungersi con sua figlia ed essersi vendicata per quello chee la sua banda le avevano fatto. Il regista ha però precisato: Non voglio uscirmene con un’avventura tanto per fare, il personaggio non lo merita. La sposa ha lottato tanto e a lungo. ...

dox76 : Quentin Tarantino: 'Nei prossimi tre anni mi dedicherò a 'Kill Bill: Vol. 3'' - mytechnology : C'era una volta a... Hollywood, la recensione del decimo film di Quentin Tarantino #CEraUnaVoltaAHollywood… - markovaldo59 : Dopo le dichiarazioni su un possibile addio al cinema, il regista ha rassicurato i fan: in arrivo uno spettacolo te… -