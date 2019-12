Paolo Virzì premia il corto “Dodici minuti di pioggia”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma 11 dic. (askanews) – E’ stato “Dodicidi pioggia” di Fabio Teriaca,metraggio d’animazione con due brani di Sergio Cammariere, a conquistare il primo posto della terza edizione di “Corti di lunga vita”. Il messaggio di “Dodicidi pioggia” è quello di non dimenticare le proprie origini, la propria terra, il potente legame con il passato che ci accompagna per tutta la vita. Cammariere, durante lazione, al Maxxi ha detto: “A me ha colpito tantissimo la storia, perché è una piccola storia italiana, è una storia fatta con il cuore. Per noi che veniamo dal sud siamo molto legati alle nostre terre, io per esempio sono 40 anni che vivo a Roma ma non dimenticherò mai la mia terra”. Il concorso ha raccolto 64 opere provenienti da Italia, Polonia, Ungheria, Spagna e Colombia. “Tutta la ...

