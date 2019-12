Oroscopo Mauro Perfetti della settimana | previsioni dal 15 al 21 dicembre

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)di: ledal 15 al 21Come ogni giovedì,è tornato sulle Oggi con le sueli dal 15 al 21. Secondo l’dell’astrogo le Stelle lasciano intravedere una fase costruttiva per l’Ariete, perfetta per ristabilire complicità. Chi vi ama davvero e tanto sarà capace di rispettare i vostri tempi. Pazienza e diplomazia vi aiuteranno nei progetti. Stando a quanto dice l’di, più volte ospite nella trasmissione televisiva Detto Fatto di Bianca Guaccero, il Toro dovrà cercare di non vedere nei vostri collaboratori solo dei nemici pronti a rubarvi la scena, mentre laoffrirà molte giornate favorevoli per i Gemelli. Non fatevi scoraggiare nel lavoro, le vostre idee saranno azzeccate. Il Cancro dovrà cogliere ...

zazoomnews : Oroscopo della settimana Mauro Perfetti 9-15 dicembre dalla Ventura - #Oroscopo #della #settimana #Mauro - zazoomnews : Oroscopo weekend Mauro Perfetti: previsioni 7-8 dicembre a Detto Fatto - #Oroscopo #weekend #Mauro #Perfetti: - zazoomblog : Oroscopo weekend Mauro Perfetti: previsioni 7-8 dicembre a Detto Fatto - #Oroscopo #weekend #Mauro #Perfetti: -