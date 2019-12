Donatella Rettore | Lady Gaga è una cozza

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Gianni Nencini Ospite di Piero Chiambretti,conferma di aver dichiarato cheè una, ma viene duramente contestata da Cristiano Malgioglio, Antonella Elia e Francesca Barra Ospite del programma #Cr4 - La Repubblica delle Donne,ha confermato di aver affermato in passato cheè una, ma questo giudizio porta alla dura contestazione degli altri ospiti in studio. Piero Chiambretti chiede conto adi una sua vecchia dichiarazione, non proprio tenera, nei confronti di. La cantante italiana non si tira indietro e ribadisce la sua convinzione: "Sì, ho detto che è una, è vero". La donna prova a spiegare la sua affermazione: "A me hanno chiesto se lei è bella o no. Io ho detto che non è bella. Le belle sono altre". "Per me è affascinante, è una grandissima cantante", aggiunge la cantante ...

